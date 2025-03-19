عشائر غزة: لن نأتي تحت حراب الاحتلال وعلى إسرائيل أن تكف عن أوهامها

أكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية، أن العشائر الفلسطينية لن تأتي تحت حراب البندقية الإسرائيلية، مشددًا على أن الاحتلال يجب أن يكف عن أوهامه في هذا الصدد.

وقال المصري في بيان صحفي وصل لـ"الرسالة نت": "الشرعية السياسية ومستقبل اليوم التالي في فلسطين هو قرار فلسطيني خالص، يحدده أبناء الشعب الفلسطيني بإرادتهم الحرة، وليس عبر العدوان والإملاءات الخارجية".

وأدانت الهيئة العليا لشؤون العشائر العدوان الإسرائيلي الهمجي والمتواصل على قطاع غزة، الذي يستهدف بوحشية الأطفال والنساء والشيوخ، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وفي هذا السياق، قال المصري: "نُدين بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الصامد"، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف المدنيين العُزَّل، واستباح دماء الأبرياء، ولم يتورع عن قصف خيام النازحين في محاولة يائسة لفرض التهجير القسري، في مشهد يُعيد إلى الأذهان نكبات الماضي التي لن تتكرر، لأن شعبنا متمسك بأرضه ولن يرحل.

وطالب المصري المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الغاشم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة حربه الإجرامية.

وفي ختام تصريحه، حيا المصري صمود أبناء غزة، مشددًا على أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن.