الأمم المتحدة: المكاسب المتواضعة لوقف إطلاق النار دمرتها "إسرائيل"

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن المكاسب المتواضعة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار في غزة دمرت مع استئناف "إسرائيل" هجماتها على القطاع.

وأوضح فليتشر في جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن الوضع في غزة، أن الهجمات الإسرائيلية المتجددة على قطاع غزة الليلة الماضية، حولت المخاوف السيئة إلى حقيقة.

وأضاف أن أهالي غزة يعيشون مرة أخرى خوفا شديدا، تدمرت خلاله المكاسب المتواضعة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار.

وذكر أن "إسرائيل" أوقفت بشكل كامل دخول جميع المساعدات الإنسانية العاجلة لـ2.1 مليون شخص، منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وأعرب فليتشر عن مخاوفه حول الوضع في الضفة الغربية، داعيا المجتمع الدولي إلى معالجة الوضع بشكل عاجل.

وفجر الثلاثاء، شنت "إسرائيل" بشكل مفاجئ وعنيف غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهدفت المدنيين وقت السحور، مخلفة مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.