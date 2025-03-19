تطورات اليوم الثاني من خرق هدنة وقف إطلاق النار بغزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 48577 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 112041، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:52 طائرات الاحتلال تقصف منزلا لعائلة أبو الروس خلف مسجد البشير في منطقة حكر الجامع في ديرالبلح

6:50 طائرة مروحية إسرائيلية تجدد إطلاق النار صوب أحياء شمال شرقي البريج

4:56 المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة

4:51 14 شهيدًا جراء قصف 4 خيام في منطقتي المواصي والمحررات جنوبي قطاع غزة ومنزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة

4:46 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة

4:37 الطيران المروحي "الأباتشي" يطلق النار باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة

4:32 (محدث) 4 شهداء ومصابون ومفقودون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

4:30 آليات الاحتلال تطلق النار شمال غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

4:20 قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل في مخيم عسكر والمساكن الشعبية في نابلس

4:09 مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تحلّق على مستويات منخفضة في أجواء مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة

4:08 غارة جوية إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

4:07 طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تحلّق على ارتفاع منخفض في أجواء مناطق مختلفة من مدينة غزة

4:06 (محدّث) شهداء ومصابون إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلًا قرب دوار أبو عيدة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

4:05 غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة

4:04 غارة جوية إسرائيلية على بلدة المغراقة وسط قطاع غزة

4:03 10 شهداء جرّاء قصف أربع خيام في منطقتي المواصي والمحررات جنوبي قطاع غزة

3:24 قوات الاحتلال تقتحم مخيّم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية

3:12 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة

3:04 طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تطلق النار باتجاه المناطق الجنوبية الغربية من مدينة غزة

3:02 طائرات الاحتلال تقصف منزلًا لعائلة الحطاب قرب دوار أبو عيدة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

2:58 قوات الاحتلال تُلقي قنابل إنارة في أجواء المناطق الشرقية لمدينة غزة

1:54 غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج

1:10 طائرات الاحتلال تشن غارة على مدينة غزة

1:07 وصول مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس؛ كل من:

الشهيدة: رشا نضال أبو هندي

الشهيد: أمير سراج الحميدي

و3 إصابات جرّاء قصف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس

00:45 طائرة مروحية إسرائيلية تقصف مجددًا منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:20 استشهاد طفل وامرأة وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:11 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة