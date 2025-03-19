100 من كبار علماء الأمة يصدرون فتوى تؤيد المقاومة وتدعو لنصرة غزة

أصدر 100 من كبار علماء الأمة فتوى شرعية تؤكد وجوب دعم المقاومة الفلسطينية ورفض أي تنازل عن أرض فلسطين، مشددين على أن نصرة غزة فرض عين على المسلمين.

وأكد العلماء في بيانهم، الذي حمل عنوان "نداء الأقصى وغزة"، أن المقاومة تمثل جهادًا مقدسًا، مشيرين إلى أن موالاة المجاهدين في فلسطين واجب شرعي، فيما اعتبروا أن أي دعم للعدو الصهيوني يعد خيانة.

وشدد العلماء على وجوب دعم المقاومة، واعتبروها ذروة سنام الإسلام، مؤكدين على أن التقاعس عن نصرة غزة يُعد فرارًا من الزحف، مما يوجب المساءلة الشرعية.

واعتبروا إغلاق المعابر، وخاصة معبر رفح، خيانة لله ولرسوله، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة للمدنيين في غزة.

أوضحوا أن كل مستوطن صهيوني يعد محتلًا محاربًا، ولا يمكن وصفه بالمدني المسالم.

ودعا العلماء إلى مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني وداعميه، واعتبروا ذلك صورة من صور الجهاد الاقتصادي.

وأعلنوا بطلان كل اتفاقيات التطبيع والسلام، مؤكدين أنها لا اعتبار لها شرعًا.

كما حذر العلماء من استمرار العدوان على غزة، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع رقعة المعركة عالميًا، وأكدوا أن الجهاد لدفع المحتل فرض على الأمة بأسرها.