عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط دعوات فلسطينية متواصلة لشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا جولات استفزازية وصلوات تلمودية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة، وعند أبواب الأقصى، وأعاقت دخول المصلين للمسجد.

وحوّل الاحتلال محيط المسجد والبلدة القديمة إلى سجن مفتوح مُراقب على مدار الساعة، لإحكام القبضة والسيطرة على المقدسيين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء الثلاثاء، المسجد الأقصى ومنعت مصلين حاولوا نصب خيامهم، من أجل الاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وتتواصل الدعوات لزيادة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى في رمضان، وإعمار المسجد والاعتكاف فيه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى خلال طيلة أيام رمضان، لإفشال أي مخططات تهويدية.

وشددت على أهمية التمسك بالأقصى وحمايته في ظل الظروف الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بتلويحات الاحتلال والإدارة الأمريكية بمخططات تهدف إلى تصفية القضية.