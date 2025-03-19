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^200 مثال: غزة العزة

ليس لها إلّا الصوت الشاذ

قيادي بفتح: السلطة مفروغة من المحتوى الوطني والأخلاقي والإنساني

الرسالة نت - محمود هنية

رفض عضو المجلس الثوري لحركة فتح فخري البرغوثي؛ التصريحات التي صدرت عن رئاسة السلطة وأدانت فيها حركة حماس؛ في ظل استمرار المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع؛ وراح ضحيتها حتى اللحظة بعد تجدد اطلاق النار ما يزيد عن 600 شهيد.

وقال البرغوثي لـ"الرسالة نت"، "السلطة مفروغة المحتوى الوطني والأخلاقي والإنساني والقيمي؛ وليس لمسؤوليها سوى الصوت الشاذ".

وأضاف البرغوثي: "لم يكن ولا يوجد لديها أي دور في غزة لا خلال الحرب ولا خلال الهدنة؛ ولن يكون لها دور بعد ذلك؛ لأنها عزلت نفسها عن شعبها".

وتابع: "نفس الأمر يفعلوه عندما في المخيمات التي تدمرها إسرائيل بالضفة؛ لم نسمع لهم سوى الصوت الشاذ؛ ولم نر سوى الموقف السيء الذي لا يقل سوءًا عما يفعله الاحتلال".

واستنكرت السلطة ما اسمته موقف حماس؛ في بيان استنكارها للهجوم الإسرائيلي على القطاع.

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