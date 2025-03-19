منصور للرسالة: الحراك الشعبي في الأردن لا يرقى لحجم تضحيات غزة

أكد حمزة منصور، القيادي في الحركة الإسلامية بالأردن، أن الحراك الشعبي في عمان وإربد وعدة مناطق أردنية يشهد نشاطًا جيدًا، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب مقارنة بحجم الدماء التي تُسفك في غزة.

وشدد منصور على أن الشعوب العربية، التي ترتبط عقائديًا ووجدانيًا بفلسطين، لا تزال مكبلة الإرادة، ولا تستطيع المشاركة الفعلية في دعم المقاومة.

وأضاف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، :"هناك حالة من القمع والقيود التي تحد من قدرة الشعوب على التحرك لنصرة غزة، ورغم ذلك، فإن الزخم الشعبي يتزايد، ونأمل أن يكون التحرك الشعبي أكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة."

وحول الاعتقالات التي طالت بعض الناشطين في الحراك الشعبي بالأردن، قال منصور: "نرفض هذه الاعتقالات، ونتابع هذا الملف مع الحكومة من خلال نواب الكتلة البرلمانية للحركة الإسلامية، وقد تلقينا وعودًا بالإفراج عن المعتقلين قريبًا."

وأعرب منصور عن عدم رضاه عن المواقف الرسمية الأردنية والعربية تجاه المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن حركة حماس جزء من الأمة الإسلامية وترتبط بالأردن عقيدةً ودمًا ومصيرًا.

وأضاف: "نطالب الحكومة الأردنية بإعادة النظر في علاقتها مع حماس، وتعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني، ويدعم صمود غزة في وجه العدوان."

وفيما يتعلق بالحراك الشعبي، أوضح منصور أن الخيار أمام الناشطين صعب، فإما القبول بالقيود المفروضة، أو المواجهة مع الأجهزة الأمنية، وهو أمر مرفوض.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المعركة الحقيقية يجب أن تكون ضد الاحتلال الإسرائيلي، وليس داخل الصف الوطني، داعيًا إلى مزيد من الدعم الشعبي والرسمي للمقاومة الفلسطينية.