ستة شهداء بقصف إسرائيلي على مركبة شمال رفح

استشهد ستة فلسطينيين إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبة مدنية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح مساء اليوم، ضمن سلسلة الهجمات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ ساعات فجر أمس.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء قضوا نتيجة القصف المباشر، فيما تواصل الطواقم الطبية التعامل مع الإصابات في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الطبي نتيجة العدوان المتصاعد.

ومنذ فجر يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025م وحتى الآن، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر في مختلف أنحاء قطاع غزة، من خلال القصف الجوي المكثف الذي استهدف منازل المواطنين الآمنين.

ووفقًا للجهات الطبية، فإن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات تجاوز 436 شهيدًا، بالإضافة إلى مئات الجرحى، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد العدوان.

ويعيش قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية نتيجة القصف المتواصل، حيث استهدفت الغارات المناطق السكنية والبنى التحتية، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.