حماس: الاحتلال يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وندعو لتحرك عاجل لوقف العدوان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي اليوم، أن العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على المدنيين العزل في قطاع غزة يمثل جرائم حرب وإبادة جماعية. وأشارت إلى أن هذا العدوان الذي أسفر خلال يومين عن استشهاد وإصابة أكثر من ألف من أبناء الشعب الفلسطيني، يرافقه استهتار واضح من قبل حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو بالقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وشددت الحركة على أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، بما فيها القصف العشوائي، واستهداف المدنيين العزل، والحصار والتجويع، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لإنقاذ أرواح الأبرياء ووقف نزيف الدم المستمر.

وأوضحت الحركة أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء البريئة التي تُراق في قطاع غزة، بما في ذلك قرابة مائتي طفل ومائة امرأة استشهدوا بأسلحة الاحتلال المدعومة سياسيًا وعسكريًا من الولايات المتحدة.

ودعت حماس الوسطاء الضامنين إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال ووقف عدوانه الوحشي. كما ناشدت الدول والشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل على كافة الأصعدة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على القطاع.