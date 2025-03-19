14 شهيدًا وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على بيت عزاء شمال غزة

استشهد 14 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، مساء اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف بيت عزاء في حي السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اليوم وحده أدى إلى استشهاد 60 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات، حيث تعمل الطواقم الطبية في ظل ظروف قاسية لتقديم العلاج اللازم.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث يواصل استهداف المنازل والتجمعات السكانية بشكل مكثف منذ بدء العدوان، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وتسبب القصف بحالة من الفزع والذعر بين السكان المحليين، في ظل استمرار الحصار والتصعيد العسكري الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.