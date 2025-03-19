حماس: الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوغّل البري وسط قطاع غزة

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الصهيوني وقيادته الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوغّل البري الذي نفّذه جيش الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التوغّل يُعَد خرقًا جديدًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي، أن تكرار التهديدات الصهيونية على لسان وزير الحرب بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يكشف عن عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو. وشدّدت الحركة على أن هذه التهديدات لن تُضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تنال من تمسّكه بأرضه وحقوقه الوطنية.

وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه، متشبثًا بحقوقه، وسيُفشل كل المحاولات الرامية إلى التهجير القسري أو الطوعي، مشددة على أن "لا هجرة إلا إلى القدس".

كما جددت الحركة تمسّكها باتفاق وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء الضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم في لجم خروقات الاحتلال وإلزام حكومة نتنياهو بالتراجع عن هذه الانتهاكات، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذه التصرفات العدوانية وغير المسؤولة.