عشرات الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة

في تصعيد دموي جديد، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تسعة منازل خلال الساعتين الأخيرتين، مما أدى إلى انتشال 71 شهيدًا، بينما ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن نحو 40 مفقودًا تحت الأنقاض.

كما استهدفت مروحية تابعة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الزهور شمالي مدينة رفح، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. وفي حادثة أخرى، أدى قصف منزل لعائلة أبو نصر في بلدة بيت لاهيا إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين.

وشملت الاعتداءات سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية التي طالت مناطق متفرقة في شمال القطاع، حيث دُمّرت منازل بالكامل، وأفادت المصادر بمسح عائلات كاملة من السجل المدني جراء هذه الهجمات العنيفة.

وفي تفاصيل القصف، استهدفت الغارات منازل عدة عائلات، منها منزل عائلة أبو ديب في بني سهيلا، ومنازل عائلة أبو دقة في عبسان الكبيرة وخانيونس، ومنزل عائلة المجايدة في حي السلام، إلى جانب منازل لعائلة العمور في بلدة الفخاري، ومنزل لعائلة جبر في منطقة مصبح برفح.

كما طالت الغارات أراضي زراعية شمال غربي بيت لاهيا، وخربة العدس برفح، وعددًا من المواقع الأخرى.

يأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، حيث تتزايد أعداد الشهداء والمصابين وسط نقص حاد في الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذا العدوان