القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار (بن غوريون) وحاملة طائرات أمريكية بعمليات نوعية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين2"، مؤكدة أن الهجوم حقق هدفه بدقة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيانها أن العملية تأتي ضمن التصعيد العسكري المستمر لليوم الخامس على التوالي، رداً على العدوان الأمريكي الذي طال منشآت وأعياناً مدنية في العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى.

كما كشفت القوات المسلحة عن تصعيد عملياتها في البحر الأحمر، حيث تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وأكدت أن هذه العمليات أصابت أهدافها بنجاح، مما يعزز من قدرة القوات اليمنية على مواجهة العدوان.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارها في استهداف المواقع الإسرائيلية، رداً على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشددة على أن الغارات المكثفة والضغوط الدولية لن تردعها عن القيام بواجبها الديني والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية ستتواصل، بما في ذلك منع الملاحة الإسرائيلية وإسناد المقاومة في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.