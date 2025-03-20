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710 شهداء و900 جريح في غزة خلال 48 ساعة بينهم 70% نساء وأطفال

710 شهداء و900 جريح في غزة خلال 48 ساعة بينهم 70% نساء وأطفال
710 شهداء و900 جريح في غزة خلال 48 ساعة بينهم 70% نساء وأطفال

الرسالة نت

أفاد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في مقابلة للتلفزيون العربي بأن المستشفيات في قطاع غزة استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 710 شهداء وأكثر من 900 جريح جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر.

وأوضح أن 70% من المصابين هم من النساء والأطفال، ومعظمهم في حالة خطرة، مما يزيد من الأعباء على الطواقم الطبية التي تعمل وسط ظروف قاسية ونقص حاد في المعدات والإمدادات الطبية.

وأشار إلى أن عدداً من الجرحى استُشهدوا بسبب تعذر تقديم الاستجابة العاجلة نتيجة غياب التجهيزات الطبية اللازمة، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر.

كما أكد أن 15% فقط من المرضى والجرحى تمكنوا من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، بينما يواجه البقية خطر الموت بسبب تدهور الأوضاع الصحية والطبية.

الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورًا في ظل استمرار العدوان، مع استمرار الحصار الذي يعيق وصول المساعدات الطبية ويضع أرواح مئات الجرحى على المحك

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