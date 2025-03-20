أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس: محادثات مستمرة مع الوسطاء لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة

عبد اللطيف القانوع
عبد اللطيف القانوع

الرسالة نت

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، أن المحادثات مع الوسطاء مستمرة بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالاتفاقات الدولية وإجباره على التراجع عن مخططاته العدوانية.

وشدد القانوع على تمسك الحركة باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على ضمان تجنب الحرب بشكل دائم، مع التأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.

وأضاف أن حصار غزة وتجويع سكانها، إلى جانب حملات الإبادة المتواصلة، يتطلب تحركًا عاجلاً من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ودعا القانوع إلى جهود دولية جادة لرفع الحصار عن غزة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية في القطاع المحاصر.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301695

كلمات مفتاحية

غزة حصار عدوان احتلال إبادة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر