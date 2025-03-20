حماس: محادثات مستمرة مع الوسطاء لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، أن المحادثات مع الوسطاء مستمرة بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالاتفاقات الدولية وإجباره على التراجع عن مخططاته العدوانية.

وشدد القانوع على تمسك الحركة باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على ضمان تجنب الحرب بشكل دائم، مع التأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.

وأضاف أن حصار غزة وتجويع سكانها، إلى جانب حملات الإبادة المتواصلة، يتطلب تحركًا عاجلاً من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ودعا القانوع إلى جهود دولية جادة لرفع الحصار عن غزة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية في القطاع المحاصر.