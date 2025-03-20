مدير المستشفى الإندونيسي: وصلنا 43 شهيدًا و82 جريحًا ونواجه أوضاعا إنسانية كارثية

صرّح مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة أن المنطقة شهدت ليلة صعبة، حيث استقبل المستشفى 43 شهيدًا و82 جريحًا جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف معدات حيوية في المستشفى، بما في ذلك أجهزة الأوكسجين، مما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين الذين يتزايد عددهم بشكل هائل.

وأوضح أن القطاع الطبي يواجه نقصًا حادًا في الوقود والمستلزمات والأدوية والأوكسجين، ما يعوق عمل الطواقم الطبية ويهدد حياة مئات المرضى.

ووصف مدير المستشفى الوضع في غزة بأنه كارثي، محذرًا من أن المنطقة تتعرض لإبادة جماعية وسط استمرار العدوان والحصار المفروض على القطاع.