كتائب القسام تقصف تل أبيب ردًا على مجازر الاحتلال في غزة

أُطلقت صفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة عقب استهداف مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عنها.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الخميس، أكدت "القسام" أنها استهدفت "تل أبيب" بصواريخ من طراز "مقادمة M90"، ردًا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة، فيما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

وتأتي هذه الضربة الصاروخية بعد ثلاثة أيام من عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة، حيث استأنف الاحتلال القصف فجر الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مجازر مروعة.

ويعد هذا التصعيد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.

وبدعم أمريكي وأوروبي، نفذ الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 يناير 2025 عمليات إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.