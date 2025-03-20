أبو عبيدة: صواريخ اليمن وغزة تتقاطع في سماء تل أبيب تأكيدًا لوحدة المعركة

وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، تحية تقدير للمقاتلين في اليمن، مثمنًا موقفهم الداعم لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ومؤكدا أن هذا الدعم، رغم تكلفته الباهظة، يعكس التزام اليمنيين بقضية الأقصى وفلسطين.

وأشار أبو عبيدة في تصريح على قناته بتيلجرام إلى أن الصواريخ التي أُطلقت من اليمن تزامنت مع صواريخ المقاومة الفلسطينية في سماء تل أبيب، في رسالة واضحة بأن غزة ليست وحدها، وأن خلفها قوى داعمة من أحرار الأمة، عازمة على التصدي "للمحتل المتغطرس"، وفق تعبيره.

وفي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الدعم، حث أبو عبيدة كافة القوى الحية في العالمين العربي والإسلامي على الانخراط في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، ومواصلة الدعم والإسناد لغزة، بهدف "كسر شوكة العدو الصهيوني وإجباره على وقف عدوانه الوحشي".

يأتي هذا التصريح في ظل تصعيد عسكري مستمر في قطاع غزة، حيث تواصل (إسرائيل) شن غارات عنيفة منذ ثلاثة أيام متسببة في ارتقاء مئات الضحايا وتدمير واسع للمنازل.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت قصفها مواقع في فلسطين المحتلة في إطار ما وصفته بـ"الواجب الديني والقومي لنصرة فلسطين"، وهو ما دفع الاحتلال إلى التهديد بتوسيع عملياته العسكرية ضد أي أطراف داعمة للمقاومة.

يرى مراقبون أن تنسيق الضربات بين غزة واليمن يحمل دلالات سياسية وعسكرية، مفادها أن المقاومة الفلسطينية لم تعد تواجه الاحتلال بمفردها، بل تحظى بدعم متزايد من أطراف إقليمية، وهو ما قد يغير معادلة المواجهة مستقبلاً.