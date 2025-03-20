قرابة 600 شهيد حصيلة شهداء العدوان على غزة ودعوات دولية للتحرك العاجل

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية إلى 591 شهيدًا، إضافة إلى 1042 مصابًا ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي اليوم.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ارتكب عشرات المجازر منذ فجر الثلاثاء 18 مارس، حيث استهدفت الغارات الجوية منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، ما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، في حين لا يزال عدد غير معروف من المواطنين تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم بسبب انعدام الوقود وشلل معدات الدفاع المدني.

وأظهرت الإحصائيات أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، وهو ما وصفه المكتب الإعلامي الحكومي بأنه دليل واضح على استهداف الاحتلال الممنهج للمدنيين في إطار جريمة إبادة جماعية.

وأكد البيان أن هذا العدوان الوحشي يأتي بدعم أمريكي وصمت دولي، محملًا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجازر والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ المدنيين. كما حث الشعوب الحرة في العالم على تنظيم احتجاجات واسعة رفضًا لهذا العدوان المتواصل.

وختم البيان بالتأكيد على أن هذا التصعيد الإسرائيلي لن يُرهب الشعب الفلسطيني أو يكسر صموده، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.