“400 قُتلوا في ليلة”.. نائبة إيطالية تهاجم (إسرائيل)

رفعت النائبة في البرلمان الإيطالي، ستيفانيا أسكاري، خلال جلسة برلمانية، صورًا لأطفال فلسطينيين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة، ووجهت انتقادات لاذعة لـ(إسرائيل)، واصفة إياها بـ”دولة الإرهاب”.

وقالت أسكاري في مداخلتها “قُتل في يوم واحد، بل في ليلة واحدة، 400 شخص، بينهم 130 طفلًا. هل هؤلاء الأطفال إرهابيون أم أبرياء وقعوا ضحية إبادة متعمدة؟!”

وأكدت النائبة الإيطالية أن ما يجري في غزة “إبادة مخطط لها مسبقًا للقضاء على الشعب الفلسطيني بأكمله”، مشددة على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها ونقل الحقائق كما هي.

“نتنياهو مجرم حرب”

وأضافت “دولة الإرهاب واصلت قصف المنطقة للحفاظ على سلطتها المجرمة في حربها ضد الإنسانية”، متهمة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، ومنع دخول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية العالقة عند معبر رفح.

وأثارت مداخلة أسكاري تفاعلًا واسعًا في البرلمان، وسط تصاعد المواقف الدولية المنتقدة للهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، يوم الثلاثاء الذي شهد استشهاد مئات الفلسطينيين بينهم كثير من الأطفال، بأنه “أكثر الأيام دموية” في القطاع منذ أواخر 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر