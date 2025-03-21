حماس: نتابع مع الوسطاء المقترحات المطروحة بمسؤولية وجدية

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، أن الحركة لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الوسطاء.

وشددت "حملس"، على أن الحركة لا تزال تتداول في مقترح “ويتكوف” والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمّن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 700 مواطن وإصابة مئات آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.