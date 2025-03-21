الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يعمق جريمة التجويع والتعطيش

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال يعمّق هذه الجريمة في ظل عدوانه المستمر، وما يرافقه من حصار خانق متواصل منذ 530 يومًا، أدى إلى منع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود، وتدمير البنية التحتية، ما يهدد حياة المدنيين ويعرضهم لخطر المجاعة والعطش.

واعتبر المكتب أن هذه السياسات تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي.

ودعا البيان إلى تحرك عربي وإسلامي موحد لفرض ضغط سياسي ودبلوماسي على الاحتلال، من بينها طرد سفرائه من العواصم العربية، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي يُعد تواطؤًا خطيرًا وامتحانًا حقيقيًا لمصداقيته في حماية القيم الإنسانية.

كما حمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن ما يجري في القطاع، مطالبًا بفتح المعابر فورًا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني لن يلين أمام هذه الجرائم، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق حريته واستقلاله.