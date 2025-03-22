مسؤول أممي: على "إسرائيل" ضمان سلامة الموظفين الأمميين بغزة

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن إغلاق "إسرائيل" لمعابر قطاع غزة، دخل يومه الـ20 وهو أطول إغلاق منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف حق في تصريحات له، أن تأثير إغلاق المعابر مدمر على سكان غزة الذين يواجهون ظروفا كارثية.

وأضاف أن كل يوم يمر يزيد تآكل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها بالمجال الإنساني، منذ وقف إطلاق النار، محذرًا من أن الأعمال العدائية تعوق بشدة العمليات الإنسانية في غزة.

وأشار المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات ملموسة لسلامة موظفيها في غزة بعد مقتل 6 منهم، في الغارات الإسرائيلية.

وطالب "إسرائيل" بإجابات واضحة، بعد الهجوم على مجمع للأمم المتحدة في غزة.

واستأنف الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي، الإبادة بقطاع غزة متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم إبرامه في 19 يناير/كانون الثاني، تبعها إعلان "تل أبيب" بدء عمليات برية بالقطاع، وكأنها تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادته بغارات جوية عنيفة استهدفت المدنيين، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي، وسط منع "تل أبيب" دخول المساعدات للقطاع، وتفرض عليهم حصارا مطبقا رغم كافة المناشدات الدولية.