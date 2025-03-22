رابط التسجيل في برنامج "رعاية أيتام غزة" لمؤسسة التعاون

أطلقت مؤسسة التعاون بالشراكة مع بنك فلسطين” برنامج رعاية أيتام غزة” لرعاية 20,000 طفل تيتموا نتيجة الحرب على غزة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الخدمات المتكاملة للأيتام بما يمكّنهم من العيش بكرامة ليصبحوا أشخاصاً فاعلين في مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل لهم.

كما ويقدم البرنامج الدعم لليتيم حتى يبلغ عمر 18 عام، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات:

الغذاء والملبس، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، الخدمات التعليمية والتعليم المهني، الحماية والدعم النفسي.

للتسجيل في برنامج رعاية أيتام غزة، يرجى تعبئة النموذج أدناه اضغط هنا

https://orphans.taawon.org/



