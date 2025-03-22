العدوان عل جنين يدخل شهره الثالث مع استمرار الاعتقالات والهدم والتهجير

دخل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها، شهره الثالث على التوالي مع استمرار عمليات الهدم والتهجير، وحملات الاعتقال التي طالت عشرات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، ثلاثة مواطنين، من بلدة يعبد جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في حاراتها، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت كلا من: بسام عمارنة، ومحمود عمارنة، وارشيد نبيل عمارنة.

ويكثف جيش الاحتلال من اقتحاماته لقرى وبلدات جنين، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المحافظة لليوم الـ61 على التوالي، ويشن حملات اعتقال واسعة فيها.

وبالتزامن مع عدوان الاحتلال على جنين، اعتقلت أجهزة أمن السلطة الشبان عبد الصيدلي وأحمد صباريني و محمد السعدي من حي الجابريات.

ونفذت جرافات الاحتلال أعمال تجريف في محيط المقبرة القديمة في مخيم جنين، وأجزاء من حي الهدف في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال دمرت محيط المقبرة القديمة في مخيم جنين، وبدأت أعمال هدم وتجريف في حي الهدف المحاذي للمخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الدفع تعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها، وكان جيش الاحتلال نشر قبل يومين مخططا لهدم 66 بناية في 4 حارات في مخيم جنين.