393 شهيداً ومصاباً وصلوا مستشفيات القطاع

وصل 130 شهيداً فلسطينياً و263 إصابة بجراح متفاوتة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها شبه اليومي، أن من بين الشهداء اثنين تم انتشالهم، لافتةً إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع الطواقم الوصول إليهم.

وبحسب "الصحة"، فقد بلغ عدد الشهداء منذ استئناف حرب الإبادة على القطاع في 18 مارس/ آذار الجاري إلى 634 شهيداً، و1172 إصابة.

بينما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 49 ألفاً و747 شهيداً، و113 ألفاً و231 إصابة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.