الرسالة تكشف تفاصيل متخابر أعدمته المقاومة صباح اليوم

كشفت "منصة الحارس" التابعة لأمن المقاومة؛ عن تفاصيل حصرية؛ ؛ حول متخابر أعدمته المقاومة صباح اليوم؛ على خلفية تورطه في تقديم معلومات استخباراتية حساسة ساهمت في استهداف مواقع وأفراد داخل قطاع غزة، مقابل حصوله على تصريح عمل داخل الأراضي المحتلة.

وبحسب الاعترافات التي حصلت عليها المنصة؛ وتنشرها صحيفة الرسالة حصريا؛ فقد تلقى المتخابر تعليمات من ضباط المخابرات الإسرائيلية لتنفيذ عدة مهام، أبرزها:

استلام أموال وشرائح اتصال إسرائيلية عبر طائرات مسيرة (كواد كابتر) لضمان استمرار تواصله مع الاحتلال.

تصوير مواقع انتشار عناصر الشرطة والأمن في الأسواق والشوارع، ما سهل استهدافها من قبل الاحتلال.

تحديد إحداثيات مدارس ومراكز إيواء للنازحين، استهدفها الاحتلال لاحقًا بالقصف، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء.

تأليب المواطنين على المقاومة عبر نشر الشائعات وتوجيه الرأي العام ضدها، بتعليمات مباشرة من المخابرات الإسرائيلية.

رصد ومتابعة أفراد المقاومة وتزويد الاحتلال بمواقعهم وتحركاتهم، مما أدى إلى استهداف بعضهم.

تصوير المشاركين في جنازات الشهداء والجرحى في المستشفيات، بهدف التعرف عليهم ومتابعتهم لاحقًا.

أسلوب التجنيد والابتزاز الأمني

ووفق التحقيقات، فقد وقع المتخابر في فخ الارتباط عام 2020 أثناء محاولته الحصول على تصريح عمل عبر معبر إيريز، حيث تم ابتزازه أمنيًا من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية، وهي طريقة ممنهجة تستخدمها إسرائيل لاستدراج العمال الفلسطينيين وتحويلهم إلى جواسيس لصالحها.

وحذر أمن المقاومة من تصاعد محاولات الاحتلال لتجنيد العملاء عبر معبر إيريز، داعيا جميع المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الاستجابة لأي محاولات مشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا عن أي محاولة ابتزاز أو استدراج أمني.

كما أكدّ ضابط في أمن المقاومة؛ القاء القبض على عدد من العملاء؛ ويجري التحقيق معهم؛ وتم كشف أدوات تجسس إسرائيلية في عديد المواقع والمناطق التي احتلها العدو في حربه البرية.

وقال الضابط لـمنصة الحارس؛ إنّ المقاومة نفذت العقوبة الثورية بحق عدد من العملاء؛ وهي بصدد توجيه ضربات حاسمة لكل الأشخاص المتورطين؛ موضحا أن أي شخص يتعاون مع الاحتلال فلن يجد سوى العقوبة الثورية الرادعة له.

وحذر من محاولات إسرائيلية عديدة للإيقاع بالمواطنين؛ من خلال أسماء جمعيات وتوزيع مساعدات؛ وكثير من المواطنين كانوا على درجة كبيرة من اليقظة والحذر؛ وبلغوا عن هذه المحاولات؛ وتم افشال عدد كبير منها.