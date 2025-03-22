حماس: الاحتلال الصهيوني يواصل تصعيد عدوانه في الضفة وغزة ويدفع نحو المزيد من التوتر

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا صحفيًا اليوم، أعربت فيه عن إدانتها لاستمرار الاحتلال الصهيوني في تنفيذ هجماته الوحشية على مناطق شمال الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم ومخيم نور شمس. وأكدت الحركة أن هذه الهجمات، التي دخلت شهرها الثالث على التوالي، تتضمن عمليات اعتقال واسعة، تدميرًا منهجيًا للبنية التحتية، وتهجير آلاف الفلسطينيين قسرًا من ديارهم.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال يستخدم هذه الجرائم كأداة لفرض مخططاته العدوانية، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني، بمقاومته وإرادته الصلبة، قادر على التصدي لهذه الممارسات وإفشالها.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتحرك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي تخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما شددت على أهمية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وزيادة زخم العمل المقاوم لمواجهة هذا العدوان.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع أمام آلة القمع الصهيونية، بل سيستمر في المقاومة حتى تحرير الأرض واستعادة حقوقه المشروعة.