عائلات أسرى الاحتلال في غزة: نتنياهو فتح أبواب جهنم على (المختطفين) بدلاً من تنفيذ الاتفاق

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة انتقادات شديدة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قالت إن الأخير اختار تجديد الحرب بدلاً من تنفيذ الاتفاق الذي كان من شأنه إعادة جميع الأسرى المختطفين. وأكدت العائلات أن نتنياهو فضل التضحية بأبنائهم على حساب السلام، مشيرة إلى أن قراره بتجديد الحرب أدى إلى فتح "أبواب جهنم" على المختطفين، بدلاً من استثمار الفرص لإعادتهم.

وفي تصريحات صحفية عاجلة، طالبت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب، مؤكدة أن المصلحة الأمنية (الإسرائيلية) تقتضي أولاً استعادة المختطفين، بدلاً من التركيز على تدمير حركة حماس، على حد قولها.

كما أضافت العائلات أن الحرب لا تعيد المختطفين بل تقتلهم، واتهمت نتنياهو بتفجير الاتفاق الذي كان يمكن أن يؤدي إلى استعادة الأسرى وفكك فريق التفاوض الذي كان يعمل على هذا الملف. واعتبرت أن أغلبية المجتمع الإسرائيلي تدرك أهمية استعادة المختطفين، ولكن رئيس الحكومة اختار العمل لمصلحته السياسية على حساب حياة أبنائهم.

ودعت العائلات إلى ضرورة إعادة جميع الأسرى وهو الطريقة الوحيدة من أجل تعافي المجتمع (الإسرائيلي) من الصدمة التي أحدثتها كارثة 7 أكتوبر على حد تعبيرهم.