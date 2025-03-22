11 شهيدًا في مدينة رفح جراء التصعيد (الإسرائيلي) منذ عصر اليوم

استشهد 11 فلسطينيًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء التصعيد "الإسرائيلي" المستمر منذ عصر اليوم، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مناطق سكنية في المدينة.

وأفادت مصادر طبية أن الشهداء هم:

عمر فوزي لافي عابدين إبراهيم زيدان عابدين منصور صبحي قشطة محمد علي عبد العال عماد زيدان عابدين محمد فضل محمد الشاعر محمد غسان الشاعر أحمد داوود أبو محسن فتحي عثمان كلاب "أبو جهاد" جهاد فتحي كلاب عبد فتحي كلاب

وأوضحت المصادر أن عددًا آخر من المواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. في حين لا يزال الوضع الأمني في المدينة متوترًا، مع استمرار غارات الطيران الحربي "الإسرائيلي" على مناطق متفرقة من رفح.

من جانبها، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية التصعيد "الإسرائيلي" في غزة، واعتبرت أن هذه الهجمات تستهدف المدنيين، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد تدهورًا مع استمرار العدوان.

يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة جراء الحصار والعدوان المستمر، في ظل مطالبات دولية لوقف القتال واستئناف عمليات الإغاثة.