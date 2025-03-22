الملك عبد الله الثاني يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الهجمات (الإسرائيلية) على غزة

شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري للضغط من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم السبت، حيث تناول الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وأكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل عاجل لتخفيف معاناة السكان.

كما جدد العاهل الأردني رفضه التام لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرًا من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وما يتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من انتهاكات.

من جهة أخرى، لليوم الخامس على التوالي، تواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة بعد انقلاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتفاق وقف إطلاق النار وتهربه من استكمال المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 634 شهيدًا و1172 إصابة منذ يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن 130 شهيدًا و263 مصابًا وصلوا إلى المستشفيات في الـ 48 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 قد بلغت 49,747 شهيدًا و113,213 مصابًا.