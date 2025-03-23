استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عضو مكتبها السياسي والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور صلاح البردويل، الذي استشهد برفقة وزوجته في قصف للاحتلال غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، أن القائد البردويل ارتقى أثناء قيامه الليل ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، في خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، إلى جانب زوجته.

وتابعت "لقد كان الشهيد الدكتور صلاح البردويل علماً من أعلام العمل السياسي والإعلامي والوطني، ورمزاً في الصدق والثبات والتضحية، لم يتخلّف يوماً عن واجب أو موقف أو ساحة من ساحات الجهاد وخدمة القضية، وبقي ثابتاً على درب المقاومة حتى نال شرف الشهادة في أحبّ الليالي إلى الله".

وأشادت الحركة بمناقب الشهيد، معتبرةً أنه كان رمزًا للعمل السياسي والإعلامي والجهادي، ولم يتخلّف يومًا عن خدمة القضية الفلسطينية حتى نال "شرف الشهادة".

وأكدت حماس أن دماء البردويل وزوجته وسائر الشهداء ستكون وقودًا لمعركة التحرير، مشددةً على أن "الاحتلال لن ينال من عزيمة المقاومة، بل ستزداد اشتعالًا حتى زواله".