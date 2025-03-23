الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت عددًا من المواطنين، وتخللها اقتحام وتفتيش للمنازل.

وفي تفاصيل الحملة، اقتحم جيش الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقل الفتى فتحي باسل الفراجين، كما اقتحم قرية شيوخ العروب المجاورة للمخيم واعتقل المواطن فادي حلايقة. كما اعتقل الجيش والد الأسير المحرر براء مسكاوي من مدينة قلقيلية، إضافة إلى اثنين من أشقاء والده في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي قلقيلية أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم حوتري بعد مداهمة منزله في حي كفر سابا، والشاب حمادة عبد الحافظ بعد اقتحام منزله في المدينة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا غرب جنين، واعتقلت شقيق الشهيد وسام خشان. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت الفتى فارس هيجر بعد تفتيش عدة منازل.

تستمر هذه المداهمات والاعتقالات بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من تصعيد مستمر في الاعتقالات والانتهاكات.