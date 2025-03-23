استمرار حرب الإبادة ... 23 شهيداً في اليوم السادس للعدوان الإسرائيلي على غزة

تواصل (إسرائيل) عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، في تصعيد عسكري واسع النطاق، بعد استئناف حرب الإبادة الجماعية وتهرّب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من استئناف المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفجر اليوم الأحد، استشهد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل وزوجته في قصف استهدف منزلهما غرب مدينة خانيونس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 634 شهيدًا، مع تسجيل 1172 مصابًا منذ بداية العدوان الثلاثاء الماضي. وأوضحت الوزارة أن 130 شهيدًا و263 مصابًا وصلوا المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 49,747 شهيدًا و113,213 مصابًا.

وفي تفاصيل الهجمات الأخيرة، استشهد 23 فلسطينيًا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على مدينة خان يونس ورفح منذ منتصف الليل، من بينهم الطفلة ندى أبو ماضي (5 سنوات) جراء قصف منزلها في الحي الياباني غرب خانيونس. كما استشهد الحكيم جهاد أنور أبو دقة وزوجته وطفلتيه ليان وحور جراء قصف منزلهم في بلدة الفخاري شرقي خانيونس.

وفي إطار استمرار الحملة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الفخاري شرق خانيونس، مما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة عدد من المواطنين. كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مصنعًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى غارات أخرى في مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه الحصار الإسرائيلي لليوم الثاني والعشرين على غزة، وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.