الاحتلال يصادق على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

صادق ما يسمى بالمجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، اليوم، على اقتراح وزير المتطرف في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، القاضي بالاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تضاف إلى المحاولات المستمرة لزيادة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، والذي زادت وتيرته منذ بداية حرب الإبادة على غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سموتريتش، الذي يتولى مسؤولية إدارة الاستيطان، لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تم أيضًا الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات القائمة. وتشمل الخطة المصادق عليها كذلك تخصيص ميزانيات كبيرة لبناء وتوسيع المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وبعد التصديق على القرار، قال سموتريتش في تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية: "هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية.. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات". وأضاف: "بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان".

كما أشار إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة "الاستيطان المتسارع" التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذها في المناطق الفلسطينية المحتلة