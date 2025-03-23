القوات المسلحة اليمنية تعلن قصف (تل أبيب) بـ(صاروخ باليستي) للمرة الثانية

دوت صافرات الإنذار في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد 23 مارس 2025، إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الاراضي المحتلة، بينما دوت صفارات الإنذار في أماكن متفرقة وتعطلت حركة الملاحة في مطار تل أبيب.

وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ هجوم عسكري جديد استهدف هدفًا عسكريًا إسرائيليًا جنوبي مدينة يافا المحتلة (تل أبيب)، مستخدمة "صاروخًا باليستيًا فرط صوتي" من طراز "فلسطين 2"، وفقًا لما أعلنه المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، قد أكد في تصريحات سابقة يوم السبت، تنفيذ القوات لعمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، بينما استهدفت العملية الثانية قطعًا حربية تابعة لحاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة.

كما أعلن جيش الاحتلال يوم السبت عن اعتراض صاروخ آخر أُطلق من اليمن مساء الجمعة، بعد إطلاق صافرات الإنذار في القدس ومناطق أخرى داخل فلسطين.

أتى إطلاق الصواريخ اليوم بعيد ساعات على غارات أميركية هي الأعنف على مدن يمنية مختلفة لاسيما في محافظة الحديدة جنوب اليمن.

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت الولايات المتحدة شن ضربات جوية كثيفة ضد القوات المسلحة اليمنية، مستهدفة مواقعها في صعدة والحديدة، ما أسفر عن ارتقاء 37 شهيدا .