الإعلامي الحكومي يحذر من كارثة إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال. وأكد البيان الصحفي رقم (766) أن الاحتلال يواصل قتل المدنيين العزل ويستهدف البشر والحجر دون رادع من المجتمع الدولي.

وأشار البيان إلى أن إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعاني الفلسطينيون من سياسة تجويع ممنهجة، في وقت تعاني فيه أكثر من مليون طفل وكبار السن من الجوع وسوء التغذية بسبب الحصار المستمر.

كما أضاف البيان أن الاحتلال يواصل سياسة التعطيش وتدمير آبار المياه، ما أدى إلى أزمة مياه خانقة تهدد حياة المواطنين، إضافة إلى تفشي الأمراض بسبب التلوث وعدم توفر الخدمات الصحية الأساسية. كما استمر الاحتلال في منع إدخال غاز الطهي والوقود إلى القطاع، مما تسبب في توقف المخابز والمرافق الحيوية وشلّ حركة التنقل داخل القطاع.

وفي ختام البيان، طالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، داعياً إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية قبل فوات الأوان.