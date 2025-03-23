بلدية رفح تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية وسط العدوان المستمر على المدينة

في بيان صحفي صادر عن بلدية رفح، أكدت البلدية استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل، والذي أسفر عن نزوح آلاف الأسر من حي تل السلطان غربي المدينة بسبب القصف العنيف.

وأوضحت البلدية أنها تتابع بقلق بالغ مناشدات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم، حيث يمنع الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الجرحى والمصابين لإجلائهم وتقديم الإسعافات اللازمة. كما أكدت البلدية أن طواقمها، بما في ذلك فرق النظافة والحراسات والفريق الهندسي، لا تزال محاصرة في المنطقة، ما يعرض حياتهم للخطر في ظل القصف المستمر.

تحت وقع العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر بالصواريخ الأمريكية، اضطر الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين من حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أجبرهم على حمل أطفالهم وامتعتهم والسير لمسافات طويلة خلال نهار رمضان القائظ، في ظل ظروف قاسية، تاركين وراءهم ممتلكاتهم ومستلزماتهم الأساسية في محاولة للنجاة بحياتهم.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل فرض حصار خانق على قطاع غزة، ويمنع دخول جميع أنواع المساعدات الإنسانية والغذائية، مما يفاقم معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق في ظل نقص حاد في المستلزمات الأساسية والخيام.

وناشدت بلدية رفح المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات وفتح ممرات آمنة لإجلاء الجرحى، وتأمين الحماية للمدنيين في المناطق المحاصرة