الدفاع المدني في غزة يحذر من خطر يهدد حياة 50,000 مواطن في منطقة البركسات برفح

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من خطر محدق يهدد حياة أكثر من 50,000 مواطن في منطقة البركسات غرب محافظة رفح، بعد أن تم محاصرتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المديرية في بيان لها أن الوضع في المنطقة بات خطيرًا للغاية، حيث يتعرض المدنيون لحصار خانق ويمنع الاحتلال الوصول إليهم أو تقديم أي نوع من المساعدات الإنسانية. كما أضافت المديرية أنه تم محاصرة طواقم الدفاع المدني في نفس المنطقة بعد تدخلها لإنقاذ طواقم من الهلال الأحمر، مشيرة إلى أن الاتصال مع هذه الطواقم لا يزال مفقودًا.

المديرية العامة للدفاع المدني دعت الصليب الأحمر والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والتدخل الفوري لحماية المدنيين والطواقم المحاصرة، وتأمين ممرات آمنة لإجلاء الجرحى وتقديم المساعدات اللازمة.

وجددت المديرية دعوتها للمجتمع الدولي للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتقديم الدعم العاجل للمدنيين في قطاع غزة، الذين يواجهون خطرًا محدقًا وسط استمرار الحصار والاعتداءات.