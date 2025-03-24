قتيل وإصابات بعملية إطلاق نار "فدائية" قرب حيفا المحتلة

قُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الإثنين، بعملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قرب مدينة حيفا المحتلة، شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت القناة "7" الإسرائيلية، إن عدة إصابات سُجلت بعملية إطلاق نار بمنطقة "يوكنعام"، جنوب شرقي مدينة حيفا المحتلة. بينما أعلنت "نجمة داود الحمراء"، عن مقتل أحد مصابي عملية إطلاق النار قرب حيفا.

ونقلت القناة "7" عن الإسعاف الإسرائيلي، أن العملية أسفرت عن إصابتين؛ إحداهما في حالة حرجة. بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن العملية أدت لمقتل إسرائيلي؛ قبل إطلاق النار على المنفذ واستشهاده.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "منفذ العملية فتح النار في المكان وأصاب عدداً من الإسرائيليين قبل إطلاق النار عليه".

من جانبها، صرحت شرطة الاحتلال بأن "المسلح دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام ثم ترجل وأطلق النار عليهم".