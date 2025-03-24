حماس: عملية حيفا تُؤكد قدرة المقاومة على إيلام الاحتلال

قالت حركة "حماس"، إن العملية البطولية قرب مدينة حيفا، شمالي فلسطين المحتلة، وما سبقها من عمليات نوعية في عمق كيان الاحتلال الغاصب، "تؤكد مجددًا قدرة المقاومة على كسر هيبة العدو وإيلامه".

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، أن "عملية إطلاق النار تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

وأكملت: "عملية حيفا تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وعدوانه ومخططاته الخبيثة الهادفة إلى تصفية المقاومة، والاستفراد بشعبنا، وتهجيره من أرضه في غزة والضفة والقدس، فضلًا عن ممارساته الإجرامية المتواصلة بحق أسرانا الأحرار".

وأرت حركة حماس أن العمليات البطولية تُمثّل الخيار الطبيعي والرد المناسب على استمرار المجازر، وسياسة الحصار والترويع والتنكيل، ومحاولات التهجير، لا سيما من مخيمات الضفة الغربية، وفي مقدمتها جنين وطولكرم.

ودعت إلى تصعيد العمليات البطولية "الموجعة" في قلب الكيان المحتل، وفي كل نقاط وجوده بالضفة والقدس والداخل المحتل. مطالبة بـ "وحدة شعبنا والتفافه خلف خيار المقاومة حتى دحر الاحتلال".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، قُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخر بعملية مزدوجة (دهس وطعن وإطلاق نار) قرب منطقة "يوكنعام" جنوب شرقي مدينة حيفا، شمالي فلسطين المحتلة.