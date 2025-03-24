تعليم غزة يعلق الدوام الوجاهي في المدارس بسبب العدوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم، عن تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والنقاط التعليمية اعتبارًا من صباح الثلاثاء 25 مارس 2025، وحتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل تصاعد العدوان على قطاع غزة وحرصًا على سلامة الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الطلبة الذين تتوفر لديهم متطلبات التعليم الإلكتروني يمكنهم متابعة دروسهم عبر منصتي Teams و WISE School، لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالسلامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى توفير الحماية للمدنيين والمؤسسات التعليمية وفق القوانين الدولية