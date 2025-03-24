استشهاد الصحافي محمد منصور بقصف طائرات الاحتلال

استُشهد الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم، وزوجته جراء قصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الزميل الصحفي محمد منصور؛ مراسل فضائية "فلسطين اليوم"، قد ارتقى شهيدًا في استهداف الاحتلال منزلاً بمنطقة "بطن السمين"، جنوبي مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي، وفق سكان محليون، بـ 3 صواريخ منزلًا في منطقة بطن السمين، جنوبي مدينة خان يونس. بينما أُبلغ عن 4 شهداء وعدة مصابين في القصف الذي طال منزلًا لعائلة زعرب.

وبارتقاء الصحفي محمد منصور، ارتفع عدد شهداء الحركة الإعلامية إلى 207 صحفيًا وصحفية منذ بدء العدوان.

ومنذ السابع من أكتوبر، يتعمد الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ملاحقة الصحفيين، واستهدافهم، واعتقالهم، إضافة إلى قصف مقارهم الصحفية، في محاولة لإسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائمه بحق المدنيين في غزة.