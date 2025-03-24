منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي محمد منصور

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الاثنين 24 مارس 2025، الصحفي محمد منصور، مراسل قناة "فلسطين اليوم"، وزوجته، اللذين استشهدا جراء قصف إسرائيلي غادر استهدف منزلهم في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس.

وارتفع بذلك عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 208 صحفيين، في استمرار لاستهداف الصحفيين والمرافق الإعلامية الفلسطينية ضمن سياسة القتل الممنهج التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلاميين في قطاع غزة.

وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له: "على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، قضى الصحفي محمد منصور وزوجته، في سبيل نقل معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم للعالم. إننا نجدد العهد للأرواح الطاهرة لفرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم."

كما استنكر المنتدى الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة تمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تضمن حماية الصحفيين في مناطق النزاع