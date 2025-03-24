حركة حماس تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على الصحفيين وتطالب بحمايتهم

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الصحفيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الإعلاميين بهدف إرهابهم وثنيهم عن نقل الحقيقة وفضح مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي بيان لها، أكدت حركة حماس أن العدوان الإسرائيلي قد أسفر عن اغتيال الصحفيين حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة مباشر، ومحمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم، أثناء تغطيتهما للجرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن هذا الاستهداف المتعمد يضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، حيث ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 208 منذ بدء العدوان على غزة.

وقالت الحركة: "إن هذا العدوان الإسرائيلي المستمر هو محاولة لطمس الحقيقة، ويأتي في إطار سياسة استهداف الصحفيين التي ينتهجها الاحتلال بهدف منعهم من نقل الوقائع والمجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وطالبت حماس المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية بتحمل مسؤولياتها في فضح هذه الجرائم وحماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون تحت القصف والمخاطر اليومية، ودعت إلى ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية لتقديمهم للمحاسبة على جرائمهم ضد الصحفيين والفئات المحمية بموجب القانون الدولي.