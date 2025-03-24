مركز (صدى سوشال) يحذر من تصاعد التحريض الإسرائيلي ضد الصحفيين

أدان مركز "صدى سوشال" زيادة التحريض الإسرائيلي ضد الصحفيين، مشيرًا إلى أن قتل الصحفيين حسام شبات ومحمد منصور جاء في وقت تصاعد فيه المنشورات التحريضية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عبر حسابات المستوطنين والمجموعات المتطرفة المنتشرة على تطبيق تلغرام، والتي تدعو بشكل صريح إلى قتل الصحفيين واستهدافهم.

وأكد المركز أن هذا التحريض على الصحفيين شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الشهر الحالي، حيث استهدف 10% من منشورات التحريض الصحفيين بشكل مباشر، ما يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الإعلام وحقوق الصحفيين في أداء عملهم. وأشار المركز إلى أن التحريض الإسرائيلي ضد الصحفيين ليس أمرًا جديدًا، فقد حذر من هذه الحملة في أكتوبر 2024، وكان الصحفي حسام شبات أحد المستهدفين.

في هذا السياق، طالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التحريض، بما في ذلك التحريض الرقمي، والعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوضح المركز أن استهداف الصحفيين يشكل استهدافًا مباشرًا للحقيقة وحق الشعوب في الوصول إلى المعلومات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات جادة لحماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة لهم لمواصلة دورهم في نقل الوقائع وتوثيق الجرائم.