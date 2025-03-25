القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار (بن غوريون) ردًا على العدوان الإسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيانٍ رسمي لها اليوم عن استهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين، أحدهما من نوع "ذو الفقار" والآخر من نوع "فلسطين2" الفرط صوتي، وذلك في إطار دعمها لنصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تحقيق الهدف بنجاح بفضل الله، مؤكدة أن هذا الهجوم يأتي في سياق تضامن اليمن مع الشعب الفلسطيني والرد على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أكدت القوات المسلحة اليمنية استهداف عدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، وذلك باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وأوضح البيان أن هذا الهجوم جاء رداً على العدوان الأمريكي على اليمن، وذلك بعد تكرار المجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة.

وقد استمر الاشتباك العسكري بين القوات اليمنية والعدو في البحر الأحمر لعدة ساعات، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إفشال هجوم جوي كان العدو يخطط لتنفيذه ضد الأراضي اليمنية.

وفي ختام البيان، دعت القوات المسلحة اليمنية الأحرار في جميع أنحاء الأمة العربية والإسلامية إلى الاضطلاع بواجباتهم الدينية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وأكدت القوات اليمنية أنها ستستمر في استهداف الملاحة الإسرائيلية وعمق الكيان المحتل حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن قطاع غزة.