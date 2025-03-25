حركة حماس تدعو إلى النفير العام نصرة لغزة والقدس والأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى النفير العام في أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، في إطار الدفاع عن غزة والقدس والمسجد الأقصى، والتأكيد على صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

وشددت الحركة على ضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات التضامنية في مختلف المدن والعواصم، وجعل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان فرصة للنفير الشامل واستخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط على الاحتلال من أجل وقف القتل والحصار والتجويع المفروض على غزة، وتعزيز صمود القدس والأقصى.

كما دعت حماس إلى تحفيز جماهير شعبنا في الضفة الغربية، القدس، والمناطق المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه، والاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين في كل الساحات، نصرة لغزة والقدس والأقصى.

وبمناسبة يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس، دعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى المشاركة في مسيرات شعبية حاشدة، رفضاً لسياسات التهجير والضم، وتمسكاً بحق العودة والتحرير.

وحثت حماس كذلك الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم على تنظيم مظاهرات حاشدة في الأيام القادمة، لتكون محطات غضب واحتجاج ضد الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على محاصرة السفارات الإسرائيلية والأمريكية، فضحاً لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ختام بيانها، دعت الحركة قادة وحكومات الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية واتخاذ مواقف حاسمة لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. كما حثت خطباء المساجد والدعاة على تخصيص خطب الجمعة المقبلة للحديث عن فلسطين وغزة والقدس، ودعوة الأمة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

وشددت حركة حماس على أن الأيام القادمة ستكون أيام غضب عارم في كل مكان، ضد الاحتلال وداعميه، مؤكدة أن لفلسطين وغزة والقدس رجالاً وأحراراً يلبون نداء النصرة والتضامن ويستمرون في مواجهة العدوان حتى رفع الحصار ووقف ال