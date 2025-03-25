خاص| خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال بالجمعة الأخيرة لرمضان

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك د. عكرمة صبري؛ جموع المسلمين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، مؤكدًا أن الحضور المكثف في هذه الأيام المباركة هو رسالة صمود في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي الساعية إلى إفراغ المسجد من رواده وفرض واقع جديد فيه.

وحذر صبري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، من التراجع في أعداد المصلين خلال رمضان الجاري، نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تشمل إغلاق الحواجز العسكرية، وتشديد القيود على دخول الفلسطينيين، وإبعاد المرابطين، إضافة إلى الانتشار المكثف لقوات الاحتلال داخل المسجد، مما أدى إلى حصار فعلي يمنع الآلاف من الوصول إلى الأقصى.

كما ندد بالمخططات التي تستهدف قدسية المسجد الأقصى، خاصة في ظل الأعياد اليهودية القادمة ، وخاصة عيد الفصح؛ في ظل سعي جماعات الهيكل المتطرفة إلى تنفيذ طقوس تلمودية داخل الأقصى، تشمل محاولات لذبح القربان الحيواني وأداء السجود الملحمي، وهو ما اعتبره تصعيدًا خطيرًا يستهدف قدسية المسجد.

وأكد خطيب الأقصى أن الدفاع عن المسجد هو مسؤولية كل مسلم، وأن التوافد إلى الأقصى والرباط فيه هو السبيل لمواجهة هذه المخططات، داعيًا الأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية المسجد من التهويد والاعتداءات المتكررة.