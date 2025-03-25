مرداوي: دماء شهداء الضفة امتداد لتضحيات غزة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، أن دماء شهداء الضفة، هي امتداد لتضحيات الشعب في غزة، على طريق الحرية والتحرير.

ونعى مرداوي، في بيان له، الثلاثاء، "الشهيد القسامي المشتبك الأسير المحرر براء مسكاوي، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، فجر اليوم".

وأكد أن عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة والاقتحامات والاعتداءات اليومية، "لن تفت في عضد شعبنا ومقاومته وصموده وثباته".

وقال قيادي حماس إن الاشتباك الذي خاضه "مسكاوي" مع قوات الاحتلال بعد تحرره من سجونها في صفقة طوفان الأحرار، "يؤكد تجذر المواجهة والمقاومة وفكرتها لدى أبناء شعبنا رغم التضحيات".

وأردف: "إمعان الاحتلال بجرائمه في جنين وطولكرم وعموم الضفة هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير التي تستهدف شعبنا في كل مكان".

واستشهد مسكاوي فجر الثلاثاء، بعد محاصرته من قبل قوة إسرائيلية خاصة في محل تجاريّ، والاشتباك معه في حيّ النقار بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأشارت مصادر محلية أنّ الشهيد رفض تسليم نفسه وخاض اشتباكًا مسلحًا مع القوة، قبل أن يرتقي شهيدًا وسُمعت أصوات الاشتباكات في الحيّ.

ونعت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" الشهيد براء مسكاوي في بيان على صفحتها الرسمية في تلغرام، واصفةً إياه بأنه "فارس من فرسانها الميامين".

وقالت إنّ هتافه "لبيك يا غزة" خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال، سيبقى يدوّي في كل أرجاء الضفة الغربية، مؤكدةً أنها "ستبقى على عهد الشهداء وتواصل جهادها حتى النصر أو الشهادة".